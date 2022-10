Installer une cuisine : les bonnes recettes pour payer moins cher

Bernadette recherche une nouvelle cuisine. Le genre d’achat où l’on prend plaisir à regarder le moindre détail. Mais le plaisir s'évanouit, une fois le prix connu : 5 800 euros. Elle avait pourtant en tête ce chiffre. Une cuisine équipée, premier prix, peut se trouver à partir de 2 000 euros. Mais cela, c’était avant. Depuis un an, tous les équipements ont augmenté : plus 20 euros la robinetterie, plus 50 euros pour un four, plus 100 euros pour les meubles de cuisine. D'ailleurs, c’est à cause du mobilier que deux cuisines, à l’apparence similaire, peuvent varier du simple au double en termes de prix. Le secret, c’est le prix des matières premières.