Institut Paul Bocuse, l'école des chefs

Depuis la pandémie, il est beaucoup question d'une crise des vocations dans la restauration, un secteur dont l'exigence et la flexibilité horaire effraient. Découvrez la détermination et les caractères bien trempés des pépites de la cuisine française de demain. Formée à l'institut Paul Bocuse à Lyon, la future élite de notre gastronomie ne rêve plus forcément de grande maison, mais de voyage et de liberté. Les ambitions de ces héritiers du savoir-faire culinaire se démarquent de celles de ses aînés. Ils rêvent désormais d'un début de carrière à l'étranger.