VIDÉO - Quand l'intelligence artificielle se met au service de la manipulation politique

La ministre est représentée avec un large décolleté et un 49.3 tatoué sur le sein… La photo est choquante, mais il a fallu attendre l'édition du lendemain pour que le journal mentionne que l'image était fausse. "Ce sont des tentatives de désinformation qui ont pour seul objectif de nuire et d’induire en erreur une partie de la population", a réagi l'entourage de Marlène Schiappa auprès de TF1 et LCI, appelant à être "tous vigilants sur les réseaux sociaux pour distinguer le faux du vrai".