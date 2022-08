Intempéries en Corse : ils ont hélitreuillé les plaisanciers

Retour sur les faits : 8h30, jeudi matin, Paul Allard reçoit un appel pour assister cinq bateaux en détresse dans la tempête. La mission accomplit, les sauveteurs, plutôt que de rentrer au port, vont poursuivre leur recherche. "La première crique que nous visitons, alors là, c'est un spectacle hallucinant. On n'avait jamais vu 15 bateaux sur la grève. On en voit un, deux, mais quinze bateaux d'un coup, jamais. Des gros bateaux, des catamarans disloqués, des mâts cassés, éventrés et des gens à sauver", raconte-t-il.