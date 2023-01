VIDÉO - Tempête Gérard : l'arbre du voisin éventre le toit de leur maison

Ils ont frôlé le pire. Sous l'effet d'une forte rafale de vent, le pin d'un voisin est tombé sur le toit d'une maison de Saint-Brévin- les-Pins, en Loire-Atlantique, l'éventrant et provoquant de gros dégâts dans le salon. Le couple de septuagénaires qui l'habite dormait au moment de la chute, qui s'est produite vers 4 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'en sort indemne, mais choqué, comme l'explique à TF1 l'adjointe au maire de la commune, Marie Brard-Robert, dans la vidéo en tête cet article : "Heureusement que c'est tombé du bon côté et non pas au côté des chambres, puisque là ça aurait pu être vraiment plus grave, on aurait pu même peut-être déplorer des pertes humaines. Fort heureusement, pour nous et pour eux, c'est tombé du bon côté".

Le couple a été relogé dans un camping de la commune. Mais il faudra du temps pour réparer les dégâts causés par l'arbre, comme l'a expliqué l'habitant de la maison à France Bleu Loire-Atlantique : "Il y a de gros travaux, on n'a plus de plafond, plus de vaisselle non plus, y'en a pour des semaines à réparer".