Maisons détruites par la foudre : faut-il s'équiper contre ce risque ?

Statistiquement, avec moins d’un million d’impacts au sol recensés chaque année sur le territoire français, la probabilité de voir sa maison frappée par la foudre est faible, pour ne pas dire extrêmement rare. Le phénomène n’en reste pas moins spectaculaire et souvent destructeur. En témoigne le cas survenu ce mercredi matin à Montmorillon, dans la Vienne, que montre le reportage de TF1 en tête de cet article : l'impact d'un éclair a percé la toiture, provoquant un départ d'incendie dans les combles de l'habitation, et laissant les occupants, qui ont pu quitter lieux à temps, "sous le choc". Ces derniers jours, la presse locale a aussi par exemple rapporté d'autres cas à Nanteuil-lès-Meaux, en Seine-et-Marne, et Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, en Dordogne. Là aussi, les occupants ont vu leur habitation partir en fumée à la suite d'un impact d’éclair. À chaque fois, heureusement, sans faire de victimes.

"Quand ça vous arrive, ce n'est vraiment pas de chance", convient Stéphane Pédeboy, directeur technique chez Météorage, une filiale privée de Météo France spécialisée dans la prévention des risques liés aux orages. Si aucune région n’est épargnée, les relevés d’impacts montrent cependant des disparités géographiques. "En termes de fréquence, le risque est théoriquement plus élevé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le Sud-Ouest et le Nord-Est. La Bretagne est plus épargnée par les éclairs, ce qui ne veut pas dire que le risque est nul", souligne cet expert. D'après Météorage ainsi, "la ville de Nîmes est 30 fois plus foudroyée que celle de Quimper".