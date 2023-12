Les 7 millions de Français non éligibles à la fibre vont bénéficier de nouvelles aides

Près de 7 millions de foyers français ne sont toujours pas raccordés à la fibre. Cela peut être un frein professionnel lour de conséquence. Le gouvernement a décidé de leur allouer une subvention pour améliorer leur connexion grâce à d’autres technologies.

À Nancy, le nouvel appartement d'Yanis, un homme que nous avons interviewé, n’est pas encore éligible à la fibre. C’est un handicap au quotidien, d’autant plus lorsqu'il télétravaille. "On m'envoie souvent des gros fichiers à télécharger et à analyser sur mon ordinateur. Donc le souci, c'est que je ne peux pas être rapidement efficace quand je suis chez moi", explique le jeune homme. Il n'est pas le seul car 7 millions de foyers en France ne sont pas encore compatibles à la fibre optique, un service pourtant indispensable aujourd’hui pour accéder à tous les services en ligne, travailler ou même consulter un médecin.

Après dix ans de travaux, 84% des habitations sont aujourd'hui raccordables au réseau. Selon Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération Française des Télécoms, "les derniers pourcents sont plus difficiles parce que c'est des logements plus isolés. Il faut donc déployer des câbles qui vont servir à peu d'habitations, il faut faire des travaux supplémentaires et ça prend plus de temps."

Une aide temporaire pour des solutions alternatives

Pour une connexion haut débit, il existe des alternatives comme des paraboles, reliées au réseau satellite, ou des récepteurs pour connecter les appareils au réseau 4G. Plus chers qu'une box très haut débit, le gouvernement souhaite les rendre plus accessibles dès le début de l’année 2024. Tous les logements non éligibles à la fibre pourront ainsi bénéficier d’une aide de 300 euros, et même de 600 euros pour les ménages les plus modestes. "C'est un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tous. Au total, 20 millions d'euros sont consacrés à l’extension de cette aide à l'installation", explique Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, dans un entretien à La Tribune Dimanche. Il s'agit d'une solution temporaire d’ici la généralisation de la fibre optique en 2025 promise par le gouvernement.