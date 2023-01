Arrivée de la fibre dans les communes : la connexion haut débit partout et pour tous

C'est à Pleaux, un village dans le Cantal de 1500 habitants, qu'un nouvel épisode de la conquête spatiale se profile, le tout grâce à une simple imprimante 3D. "On est en train de fabriquer un Cubesat terrarium. Un petit satellite qui va contenir une plante, pour aller dans l'espace", indique Louis Fleischer, présidente de Spring Institute for Forests on the Moon. Cette jeune startup travaille en collaboration avec des scientifiques d'une dizaine de pays et de la NASA. Dans quelques générations, l'objectif est de faire pousser une forêt sur la lune. Un projet ambitieux, certes, mais qui nécessite forcément une connexion Internet à très haut débit.