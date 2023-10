VIDÉO - "J'ai perdu 12 kg", témoigne sur LCI Thomas Brail, en grève de la faim contre l'autoroute A69

"La situation de grève de la faim prolongée ainsi que l’annonce d’une grève de la soif imminente faisaient peser un danger majeur pour la santé et la vie même de M. Brail", avait justifié le ministère dans un communiqué. Cet arboriste grimpeur a quand même mis sa menace à exécution : "Pourquoi j'ai annoncé une grève de la soif ? Parce que j'en suis à un stade où on peut avoir des lésions irréversibles sur le corps. Et je me dis qu'en jouant cette dernière carte, peut-être que le gouvernement va se réveiller. J'ai toujours foi en l'être humain. On est dans le pays des droits de l'Homme, je me dis qu'on ne peut pas nous laisser mourir", a expliqué le militant.

Malgré le fait que l'espérance de vie sur une grève de la soif est de trois jours, Thomas Brail estime que son combat mérite un tel sacrifice. "Une grève de la soif, c'est aussi pour dire à nos gouvernants qu'on parle beaucoup de l'eau en ce moment, or quand on ne boit pas, notre espérance de vie est courte. Et c'est ce qui va nous arriver aujourd'hui si on ne fait rien pour la planète." Le collectif "La voie est libre", qu'il représente, est opposé au projet d'autoroute A69 au nom de l'environnement et du climat, et réclame la suspension des travaux tant que les recours sur le fond ne sont pas épuisés. Le tribunal administratif de Toulouse, près avoir rejeté un premier recours durant l'été, examine ce vendredi une nouvelle requête en référé-suspension déposée par quatorze organisations et associations, dont France Nature Environnement.