"Ils se rapprochent de plus en plus des maisons" : face à l'invasion des sangliers, les villes en difficulté

La population de sangliers est en augmentation. Ce phénomène touche toute la France, sans exception. D'où cette question sur laquelle bon nombre de villes achoppent : comment les éloigner des habitations ?

Les sangliers posent problème. Ils détruisent les cultures et peuvent causer des accidents de la route. Serge n'en peut plus : habitant de Salinhac (Dordogne), il est régulièrement confronté aux passages intempestifs de sangliers sur son terrain. Au matin, les traces se révèlent bien visibles. "Ils sont obligés de labourer la surface de la terre pour récupérer les vers de terre et les larves qui feront leur ration quotidienne de protéines animales", explique-t-il dans le sujet de TF1. Ces dernières années, ce quartier résidentiel jouxtant la ville de Périgueux a appris à vivre avec ces animaux sauvages. "Ils se rapprochent de plus en plus des maisons", constate-t-il.

Un coût de près de 100 millions d'euros en France

En 50 ans, le nombre de sangliers est passé de 35.000 à plus d’un million dans l'Hexagone. Une augmentation due en grande partie au changement climatique. Avec des hivers plus doux, les sangliers ont ainsi à manger toute l’année. Et quand ils n’en trouvent pas dans la nature, ce sont parfois les hommes qui leur en donnent directement.

La ville de Marseille a récemment pris un arrêté pour demander aux habitants d'arrêter de nourrir ces animaux sauvages : "Ils sont hyper habitués des humains", témoigne une habitante. "Il y a même une dame qui s'est arrêtée pour les nourrir". La plupart des marseillais ont certes appris à vivre avec eux, quitte à adopter leur conduite au volant : "Ils ne connaissent pas le code de la route, eux", s'amuse une automobiliste. Mais là où le bât blesse, c'est que les sangliers ont coûté près de 100 millions d'euros en France en 2023.