IRM en panne, ouvriers bloqués, supérettes dans le noir : les conséquences des coupures sauvages

Un ouvrier bloqué en haut d'une grue. Le chantier du futur Village olympique, à Paris, était à l'arrêt ce midi. En cause, une coupure de courant volontaire, organisée par la CGT Énergie. "Tant que la réforme n'est pas retirée, les actions montreront crescendo, demain, après-demain et jusqu'au retrait", met en garde le secrétaire général de la fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME-CGT), Sébastien Menesplier.