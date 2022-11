VIDÉO - Isère : un échangeur autoroutier... dans leur village

Leur village était déjà célèbre pour accueillir l'une des plus grandes barrières de péage d'Europe. Une barrière à côté de laquelle se trouvera bientôt un échangeur autoroutier. Impensable pour les habitants de Reventin-Vaugris (Isère). "On veut moins de voitures, on veut plus de verdure, mais on goudronne...", se plaint une riveraine au micro du 13H de TF1.

L'ouvrage toujours en projet se composerait de trois ronds-points, sur près de 400 mètres, permettant d'accéder à l'autoroute A7. Trafic estimé : 10.000 véhicules par jour, dont 600 poids lourds, selon le gestionnaire de l'autoroute. Et ce, à quelques encablures à peine de certaines maisons.