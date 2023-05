VIDÉO - "J'ai acheté mon code de la route" : pourquoi les fraudes à l'examen explosent

Mais depuis quelque temps, les moniteurs d’auto-école s’aperçoivent que les jeunes ne connaissent pas le code alors qu’ils ont pourtant officiellement leur examen. "On lui demande à combien il peut rouler sur l’autoroute et il répond tout sauf la bonne réponse, et souvent, on leur repose la même question au bout de dix minutes et toujours pas de réponse. Ça arrive souvent ça. On reprend les bases", déplore Jean-Yves Lallez, moniteur de conduite.

Certains centres d’examen font preuve de laxisme. Un jeune homme, qui souhaite rester anonyme, a passé l’examen du code de la route récemment. Il l’a obtenu facilement, mais dans des conditions particulières. "C’était un magasin où ils vendaient des téléphones et des coques de téléphone et il y avait une petite salle à part. Ils m’ont demandé mon identité, mais pas de carte d’identité, ni rien", explique-t-il. Aucun contrôle d’identité, alors qu’il est obligatoire pour éviter que quelqu’un d’autre passe l’examen à la place du candidat. "J’avais mon téléphone avec moi, ils ne me l’ont pas pris. Je ne l’ai pas utilisé, mais j’avais le droit à mon téléphone", poursuit-il. Là encore, ça n’est pas normal. Le téléphone doit être interdit pour éviter la triche.