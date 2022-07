Jackpot record de l’Euromillions : comment ça se passe quand on gagne en groupe ?

Autre possibilité : un seul joueur détient le ticket gagnant, mais plusieurs personnes ont participé et les gains sont ensuite répartis entre plusieurs personnes de son choix. "De manière générale, lorsqu’un gagnant dans le réseau physique se manifeste auprès de FDJ, celui-ci doit remplir une attestation qui engage sa responsabilité. Il doit attester, sur ce document, s’il a joué seul ou à plusieurs", nous explique la société. "Le cas échéant, il indiquera l’identité de son (ou ses) co-gagnant(s) et sa quote-part du gain."

Les paiements sont ensuite réalisés "sur la foi de cette attestation, datée et signée" : "nous faisons un chèque ou un virement par gagnant", ajoute-t-elle. Lorsque le montant global des gains équivaut ou dépasse les 5.000 euros, le détenteur doit présenter ses papiers d'identité, comme ceux de ses co-gagnants. Et dans tous les cas, les mineurs ne peuvent pas recevoir d'argent, étant interdits d'y participer, même s'ils sont de plus en plus nombreux à le tenter. En revanche, "un gagnant ayant remporté seul un jackpot ne peut pas le partager", précise la FDJ. S'il veut vraiment le faire, ce sera donc un via un don, mais hors du process de l'opérateur de loterie.