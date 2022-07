Jackpot de l'Euromillions : ces gagnants pour qui la chance a mal tourné

En avril 2015, Jacques et Martine Riez expliquaient devant les caméras de France 3 Haute-Normandie "beaucoup regretter" d'avoir "touché au capital" et d'avoir aidé des proches, qui à présent leur tournaient le dos. Et pour cause. Gagnants de 10 millions de francs (1,5 millions d'euros) en 2000, le couple de cinquantenaires s'est retrouvé 17 ans plus tard visé par une mesure d'expulsion du logement social de l'Eure qu'il occupait avec ses deux enfants depuis 2008. Après avoir en effet tout dilapidé en menant grand train, sans faire aucun placement, "lui est handicapé et touche 800 euros de la Cotorep, elle est chauffeur de car scolaire, avec un salaire 930 euros", assurait le reportage.