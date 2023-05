VIDEO - "Jamais je n'ai eu peur" : distinguée pour avoir aidé à sauver des centaines de vies

Une médaille pour des actes héroïques. Devant 250 collégiens et personnalités, Jacqueline Bayle reçoit le titre de "Juste parmi les nations", la plus haute distinction de l'État d'Israël. Autour d'elle, sa famille et deux arrières petits-fils admiratifs. "Pour moi, ça représente énormément de fierté et énormément de courage" ; "Elle est tellement humble qu'elle ne nous racontait pas forcément grand-chose", confient ses deux arrières-petits fils, Noan et Enzo Bayle.