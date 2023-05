Jardinerie en famille : des fleurs, des animaux, des barbecues…

C’est l’histoire d’un nain de jardin qui nargue les géants verts de la distribution. Dans la famille Bousquet, Guillaume, le petit-fils, a un bac pro comme seul diplôme en poche. Son stratagème le plus payant, c’est ce qu’il appelle “le serpent”. Une fois à l'intérieur, il est difficile d’en sortir. Résultat : le panier moyen dans la jardinerie est de 50 euros, dix euros de plus que chez ses concurrents. Mais la bataille la plus intense se joue sur le terrain du pouvoir d’achat à coup de centimes. Chaque jour, Guillaume vérifie une grande partie des 25 000 références du magasin. Il veut rester le moins cher. Et dans la guerre des prix, l’une de ses bottes secrètes, c’est d’acheter local et sans intermédiaire.