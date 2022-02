"Je cache les tickets à mes parents" : de plus en plus d'ados accros aux jeux d’argent

Selon une étude réalisée par l'association Sedap pour l'Autorité nationale des jeux, dont les résultats ont été publiés mercredi, 35% des jeunes entre 15 et 17 ans ont joué au moins une fois à des jeux d'argent en 2021. Et parmi eux, 4,5 % sont considérés comme des joueurs à risque modéré et 7,6 % comme des joueurs excessifs. Un peu plus de 300.000 adolescents auraient ainsi un rapport au jeu problématique, un nombre qui a triplé en moins de 10 ans. "On a un rapport à l'argent qui a été modifié dans le temps, commente auprès de TF1 Marie-Line Tovar, spécialiste des addictions qui a dirigé cette enquête réalisée auprès de 5.000 jeunes. Ils sont tous à la recherche de l'argent facile : les jeunes vous disent 'ce n'est pas la peine que j'aille travailler, je peux jouer à des paris sportifs et gagner'".