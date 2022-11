Je me bats pour : Ils ont tout quitté pour monter leur boîte ... à biscuits

Il est sept heures du matin, le supermarché est encore fermé aux clients, mais un couple de jeunes entrepreneurs est déjà au travail. Fatiha et son mari Raibed Tahri ont été infirmiers avant. Ces Lillois ont tout plaqué il y a trois ans pour créer leur marque de biscuit. Malgré leur sourire, ils ont la pression. Ils ont quitté leur CDI et ont vendu leur maison pour changer de vie. C’est un rêve qui coûte cher. Ils se sont endettés : 800 000 euros au total. Le plus dur, c’est de se faire connaître. Ils ont mis plus d’un an pour obtenir une place dans ce supermarché. S’ils ne font pas assez de ventes, ils ne resteront pas en rayon.