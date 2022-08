Je me bats pour : un boulanger à la rescousse d'un village

Il était encore un apprenti quand il a façonné ses premières baguettes. Mais l'an dernier, faute de repreneur, la boulangerie a dû fermer. C'était impensable pour Alary Papin. Mais, ce n'est pas facile quand on a 21 ans et peu d'économie. Pour l'instant, il loue les locaux à son ancien patron et a du mal à se verser un salaire. Les banques, elles, refusent de lui prêter de l'argent. Pourtant, Alary est loin des 35 heures de travail et ses nuits sont courtes. Il n'est pas question de baisser les bras, bien au contraire.