"Je n’ai retrouvé personne" : Esther Senot, rescapée d'Auschwitz, témoigne 80 ans après la rafle du Vel d'Hiv

Esther Senot est une survivante. "Moi, j'avais quatorze ans et mon petit frère, onze ans. On était à la fenêtre et là, j'ai vu descendre des personnes âgées sur des brancards, des femmes avec des bébés qui hurlaient". Le 16 juillet 1942, Esther Senot assiste à la première rafle des habitants du Passage Ronce dans le 20ᵉ arrondissement de Paris. Ce jour-là, sa famille est épargnée. Esther part donc mettre en garde sa belle-sœur dans un autre quartier et revient le lendemain. "Quand je suis revenue, je n’ai retrouvé personne. Finalement, je me suis retrouvée toute seule dans ce passage désert", raconte-t-elle devant les caméras de TF1.