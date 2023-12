Je ne trouve aucune place en Ehpad pour ma mère, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante du Var qui cherche une place en Ehpad pour sa mère. Thierry Coiffier vous explique et délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Ingrid, des Adrets-de-l’Esterel, dans le Var, explique dans la vidéo ci-dessus qu'elle ne trouve pas d'Ehpad pour accueillir sa mère, elle est sur liste d’attente depuis 18 mois. Que peut-elle faire ?

D'ici à 2030, le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50% pour atteindre 6,1 millions. Actuellement, il y a un lit d’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) pour six français âgés de plus de 80 ans. Le manque de places touche donc de nombreuses familles. Il y en a actuellement environ 600.000. Selon une étude de la Drees, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, il faudrait 108.000 places supplémentaires d'ici à 2030, cela implique de doubler le rythme de création actuel, le chantier est gigantesque.

Ingrid, la téléspectatrice qui nous a contactés, attend depuis maintenant 18 mois une place en dhpas pour sa mère.

La situation est vraiment délicate parce que sa maman est actuellement en résidence seniors, une résidence privée mais qui n’est pas adaptée aux personnes dépendantes. La mère d’Ingrid a tendance à quitter son appartement, elle est retrouvée chez un autre résident ou allongée dans le couloir, la résidence seniors facture 100 euros à Ingrid pour que le personnel raccompagne sa mère dans sa chambre.

Nous avons questionné le ministère des Solidarités et des Familles sur ce manque de places en Ehpad. Il nous rappelle "le lancement en 2021 d’un plan de rénovation de 60.000 places pour un montant 1,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le gouvernement promeut des solutions d’habitat intermédiaire, car entre l’Ehpad et le domicile, il existe toute une batterie d’offres d’habitat intermédiaire". Citons :

- L’accueil familial : la personne âgée est accueillie au domicile d’un accueillant familial et cet accueillant est rémunéré pour cette prestation. Attention, il doit avoir un agrément.

- Les résidences autonomie : il y a 120.000 places en France, elles sont majoritairement gérées par des structures publiques ou à but non lucratif.

- L’habitat inclusif : ce sont des logements dans des immeubles classiques, mais avec des services d’aide à la personne et des pièces communes

Toutes ces solutions sont à considérer relativement au degré d’autonomie de la personne.

À qui peut-on s’adresser pour être conseillé ? Dans le domaine, c’est le conseil départemental qui est votre principal interlocuteur. Chaque conseil dispose d’un site internet dédié à l’information des personnes âgées et de leurs proches.

Vous pouvez aussi vous rendre au centre communal d’action social de votre mairie, il pourra aussi vous conseiller.

