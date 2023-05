VIDÉO - "Je ne connaissais même pas la farine" : le fabuleux destin du lauréat de la meilleure baguette de Paris

À l'époque, il ne connaît rien au métier. "Je ne connaissais même pas la farine... Trois mois après, j’ai pensé : c'est dur le métier, et peut-être à m’arrêter. Après, mon patron m’a dit : non, non, non !", raconte, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, celui qui officie à la boulangerie "Au levain des Pyrénées", située place de la Nation, dans le XXe arrondissement de Paris.