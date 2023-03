VIDÉO - "Je ne sais pas comment je vais rouler demain" : la Loire-Atlantique face aux pénuries de carburants

La petite station d'Emmanuel Bouyer n'est plus approvisionnée depuis plusieurs semaines : "La dernière livraison remonte à bientôt quinze jours. On a tenu une semaine avec le camion, puis on est tombés en panne jeudi de la semaine passée", rembobine le gérant. Un client tente malgré tout sa chance, un conducteur de travaux qui a besoin de remplir son réservoir, mais il doit vite se rendre à l'évidence. "Il n'y a rien, donc je ne sais pas comment je vais rouler demain", lance-t-il.

Au nord de Nantes, les automobilistes sont aussi à la dérive. "C'est la cinquième ou la sixième station que j'essaie... Maintenant, je vais me rabattre sur le télétravail, je n'ai pas trop le choix", se résout l'une d'eux. "Quand il y a du carburant, ça ne dure pas longtemps", constate un autre, qui multiplie aussi les tentatives.