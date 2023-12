VIDÉO - "Je ne suis pas qu'une coupe de cheveux !" : Ève Gilles, Miss France 2024, accorde sa première interview à LCI

Élue Miss France 2024 samedi soir, Ève Gilles, 20 ans, a accordé sa première interview, ce dimanche, à LCI. La jeune femme, qui a toujours "la tête dans les nuages" après cette courte nuit, revendique sa "modernité" et confie sa passion... des mathématiques.

Tout juste couronnée, et après une courte nuit, elle n'en revient toujours pas. Ève Gilles, nouvelle Miss France 2024, a accordé ce dimanche sa première interview à LCI. "Il me faudra un peu de temps pour prendre conscience du titre et de tout ce que ça implique", a reconnu la jeune femme. "J'ai toujours la tête dans les nuages."

Ève Gilles, 20 ans, facilement identifiée par ses cheveux courts - une première dans ce concours -, préfère prévenir. "Je ne suis pas qu'une coupe de cheveux !", explique-t-elle, pour répondre aux mauvais esprits qui se sont répandus sur les réseaux sociaux après sa victoire. "Les critiques me touchent, même si j'ai des gens qui m'accompagnent. Mon corps est comme il est. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut s'accepter et faire abstraction."

"J'adore les maths"

La nouvelle Miss France, qui revendique "un peu de modernité dans ce concours", veut s'employer à montrer que "peu importe d'où on vient, si on a un objectif, on peut y arriver". "Je travaillais à l'usine. Aujourd'hui, je suis Miss... on passe du tout au tout."

Ève Gilles confie également sa passion pour les maths, dont elle espère décrocher un diplôme, après avoir brièvement tenté des études de médecine. "J’adore les maths depuis toute petite. On m’a dit 'c’est un défi, tu dois résoudre ce problème'. Toute mon enfance, j'ai adoré. Ça m’a suivie au lycée."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.