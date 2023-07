Je pars en vacances avec mon chien : ai-je le droit de l'emmener partout avec moi ? Le 13H à vos côtés

Je souhaite promener mon chien, est-il possible de circuler librement quel que soit le lieu ?

En ville, il n'est pas possible de se promener où on le souhaite. Les chiens doivent être tenus en laisse et le maire d'une commune peut leur interdire l’accès dans certains lieux, comme les jardins publics. Dans ce cas-là, l'interdiction sera affichée à l’entrée du site.

Et en dehors des villes ?

En dehors des villes et en forêt, là vous pouvez aller où bon vous semble. Vous pouvez laisser votre chien courir sans laisse, si et seulement si votre chien n’est pas considéré comme dangereux. Mais attention : il doit rester à portée de voix à moins de 100 mètres. Au-delà, il est considéré par la loi comme un chien errant et vous risquez jusqu’à 450 euros d’amende.

Est-ce que mon chien peut m’accompagner sur mon lieu de vacances, sur la plage par exemple ?

Pas toujours. De nombreuses plages sont interdites aux chiens et vous risquez une amende. Pour éviter les mauvaises surprises, vérifiez avant de partir, auprès de la mairie ou sur le site plages.tv. En France, il y a plus de 300 plages accueillantes. Pour les chiens d’aveugles, c'est différent, ils sont les bienvenus partout.

Avant d’arriver sur la plage, je dois prendre le train ou l’avion, et là comment ça se passe ?

Si vous prenez le train, il faut prendre un billet pour votre animal de compagnie. La SNCF a mis en place des forfaits de 7 à 10 euros, quelle que soit la taille de votre animal ou la durée du trajet. En avion, tout dépend de la compagnie aérienne et du poids de votre chien ou de votre chat. En dessous de 8 kg, il voyagera en cabine avec vous, sinon c’est en soute.

Et dans mon logement ?

Le propriétaire d'une location saisonnière est en droit d'interdire la présence d'animaux de compagnie. Même chose à l’hôtel. On peut aussi vous demander une caution supplémentaire, qui sera restituée si aucun dégât n’est constaté.

Justement comment ça se passe si mon chien abime la moquette ?

C’est simple. Vous serez toujours responsable des dommages causés par votre animal. Même chose, si votre chien aboie toute la journée parce que vous l’avez laissé seul et que ça tape sur les nerfs des voisins. L’amende peut même aller jusqu’à 450 euros. Cette règle vaut d’ailleurs toute l’année à votre domicile.