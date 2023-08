VIDÉO - "Je suis une super héroïne" : à sept ans, Lana a sauvé sa mère

Cette histoire, il n’y a que Lana, sept ans et demi, qui peut nous la raconter. Car sa maman ne s’est réveillée qu’à l’arrivée des pompiers. “J’ai fait le 18 et j’ai appelé”, commence-t-elle. À l’autre bout du fil, le caporal Florian Boubet, à qui Lana explique que sa mère ne se réveille pas. “Crie fort dans son oreille : MAMAN”, lui indique-t-il. “MAMAN, ça va pas ?”, s’exécute Lana. “Est-ce que tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s’il y a de l’air qui sort de son nez ?”, reprend Florian. “Oui, il y a de l’air qui sort de son nez”, répond la petite fille.