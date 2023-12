Jeunes : l'armée de l'air leur donne des ailes !

Devenir pilote de chasse fait partie des métiers qui le font le plus rêver les enfants. Ils sont nombreux à penser que c'est un rêve inatteignable, alors que l'Armée cherche à encourager ces vocations. Elle organise même de formations dès l'âge de 12 ans

Volé à 2500 km/h dans un avion de chasse, en avez-vous déjà rêvé ? C'est peut-être moins inaccessible qu'il n'y parait grâce à des stages ouverts aux adolescents. L'armée veut susciter des vocations. Pour intégrer ces escadrilles air jeunesse, il existe deux conditions : être volontaire et avoir entre 12 et 25 ans. Un mercredi sur deux, parfois le samedi, ces lycéens apprennent les bases. Pour ces jeunes, c'est une plongée dans un monde fascinant même si leur motivation n'est pas forcément d'intégrer l'armée.

Sur la base de Cognac, comme dans toutes les bases aériennes de France, le passage par le simulateur est un moment clé, et pas seulement pour ces jeunes stagiaires. Sur les autres simulateurs, autres types d'exercice. Découverte de technologie de pointe, comme ces drones Reaper, destinée au combat et à la surveillance, mais aussi cours théorique sur l'histoire de l'aviation et visite de musée. Le stage dure un an minimum, trois ans pour les plus motivés. Une expérience précieuse pour certains élèves. Pilote, mécanicien ou même cuisinier, l'armée de l'air et de l'espace espère attirer 4 000 recrues en 2024.