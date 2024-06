En 2023, 330 joueurs ont remporté entre 500.000 et un million d'euros aux jeux de grattage de la FDJ. C'est le cas de Dominique, 52 ans, qui a gagné un million d'euros. Un gros lot qu'il doit à la maladresse de sa buraliste qui a mal déchiré le ticket précédent, changeant drastiquement, en un geste, la vie du quinquagénaire.

Le 23 septembre, la chance frappe de plein fouet Dominique. L'homme de 52 ans qui vit en Bretagne se rend au bar de son village pour aller boire un verre. Pourtant à 1600 euros de découvert sur son compte, il s'offre un ticket de grattage Millionnaire à dix euros. Il gratte, et prend conscience qu'il a gagné. "J'ai bien regardé le ticket, et j'ai fini ma bière tranquillement. Je suis resté stoïque", explique Dominique, installé devant la table où la scène s'est déroulée. Une victoire que le quinquagénaire doit à la maladresse de sa buraliste.

"En prenant le carnet, j'ai mal déchiré le ticket. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et j'ai dit 'mince je te l'ai déchiré, non je ne te vends pas celui-là, je le rachèterai moi-même'. Je lui ai donc donné le ticket suivant, et c'était le bon ticket, il y avait bien un million d'euros dessus", raconte la vendeuse, hilare, dans le reportage en tête de cet article.

À 52 ans, il devient propriétaire

L'ancien plombier, qui roulait dans une ancienne Opel Astra, s'offre alors un 4×4 Mitsubishi d'occasion qu'il a payé 30.000 euros. Il investit également dans un van entièrement aménagé de 75.000 euros, ainsi que dans une maison à 170.000 euros, après avoir été locataire toute sa vie. Dominique prend une année sabbatique pour suivre de près les travaux de sa nouvelle acquisition, et s'occuper lui-même de l'électricité et de la plomberie. "Je pense que c'est le rêve de tout le monde de ne pas se dire 'il faut que je paie le loyer'", s'exclame Dominique en faisant visiter les lieux.

Cadet d'une fratrie de six, Dominique a subi durant son enfance les violences d'un père dépendant à l'alcool. "Le corps devient un punching ball. La haine d'un père qui n'aimait pas ses enfants...", se souvient-il. À l'âge de huit ans, il est placé en foyer par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et ne voit ses frères et sœurs qu'à de rares occasions. Aujourd'hui, il espère partager sa maison avec la femme qu'il aime, et les trois enfants de celle-ci.

Cet argent m'a apporté l'envie de faire les choses. J'ai les moyens de les faire, et je n'ai pas d'excuse Dominique

Dominique s'autorise désormais des petits plaisirs. Il a par exemple changé ses habitudes vestimentaires, passant des discounters aux enseignes de vêtements de sport. Il prend une paire de sneakers dans ses mains. "Il ne faut pas que je regarde les baskets. J'ai déjà acheté trois ou quatre paires différentes. Je pense que je me rattrape par rapport à une époque où je ne pouvais pas", confie-t-il en scrutant le produit. Il s'agit de la neuvième paire qu'il achète en neuf mois.

Dominique s'est également offert un abonnement de 100 euros par mois dans une salle de sport, avec chaque semaine une séance de coaching individuelle. "J'ai à peu près 15 kilos à perdre. Voici ce qui motive", affirme-t-il en pédalant énergiquement sur un vélo d'appartement. "Cet argent m'a apporté l'envie de faire les choses. J'ai les moyens de les faire, et je n'ai pas d'excuse, maintenant je le fais", lance-t-il dans le reportage ci-dessus.

Le quinquagénaire a aussi partagé sa bonne fortune avec son entourage. Il a entièrement fait refaire la salle de bain de Michelle, son amie depuis quinze ans, lui offrant 1200 euros d'équipements. "Je suis tranquille. Je sais que pour mes vieux jours, je peux dormir en bas, je peux aller aux toilettes ici. Son élan du cœur le mène, et je trouve ça très beau", insiste Michelle. Dominique a par ailleurs offert 20.000 euros à chaque membre de sa fratrie.