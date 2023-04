VIDÉO - JO de Paris 2024 : comment une entreprise spécialisée dans le plastique recyclé se retrouve aux premières loges

L'Arena Porte de la Chapelle s'apprête à accueillir les épreuves de gymnastiques et de badminton. Marius Hamelot a 28 ans et joue gros pour les JO. Avec son associé Jim Pasquet, il a fondé en 2018 une entreprise innovante baptisée SasMinimum qui transforme les déchets plastiques industriels en panneaux destinés aux secteurs du bâtiment et de l'ameublement, donnant naissance à un nouveau matériau 100 % recyclable, baptisé Le Pavé.

En d'autres termes, c’est le concepteur des sièges qui accueilleront les spectateurs. Ils sont fabriqués à 100 % de déchets plastiques, récupérés et transformés localement. Il devra en fournir 8000 pour recouvrir l’ensemble des gradins cet été. Mais avant d'occuper cette glorieuse place, ces sièges en plastiques recyclés, ont eu une autre vie. Et c’est dans un entrepôt d’Aubervilliers, à seulement quinze minutes de l’enceinte olympique, que les bouchons ont été triés, puis broyés, pour obtenir des copeaux.