À 500 jours des JO-2024, l'inquiétude autour des transports parisiens

Côté infrastructures aussi, l'heure est déjà à l'inquiétude. Il y a sept ans, le dossier de candidature de Paris 2024 promettait des temps de parcours de "22 minutes jusqu'au village des médias et 30 minutes jusqu'au village olympique depuis (l'aéroport de) Roissy par la ligne 17" du futur métro du Grand Paris. Las, celle-ci ne sera finalement pas achevée avant 2030. Le CDG Express, un train rapide devant relier Roissy au centre de Paris, et la ligne 16, ne seront pas prêtes elles non plus. Seule satisfaction : la ligne 14, qui doit être prolongée au nord jusqu'à Saint-Denis Pleyel à proximité du village olympique et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly, devrait être sur rails en juin 2024.

Devant ces perspectives, l'Institut Montaigne, un centre de réflexion sur les politiques publiques en France, a déjà tiré la sonnette d'alarme : "Les solutions annoncées ne paraissent ni suffisantes, ni opérationnellement faisables". La patronne de la région Valérie Pécresse, elle, s'inquiète des risques de saturation lors de la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet 2024, "un vendredi soir de chassé-croisé" avec 600.000 spectateurs à acheminer en plus des vacanciers en route vers les gares parisiennes. "La capacité serait insuffisante et ce serait dangereux", a-t-elle prévenu. Laurent Probst, directeur général d'IDFM, a réclamé moins de 500.000 spectateurs, "sinon on ne pourra pas gérer".