"Un CDD de rêve" : et si vous deveniez testeur de vacances cet été ?

"C'est un vrai job, donc il faudra garder un sens critique et un peu de recul, pour nous aider à améliorer toujours et encore notre produit", met toutefois en garde le responsable. Le groupe a en effet ouvert deux nouveaux complexes et rénové trois autres de ses 50 établissements, selon Ouest-France. Le but affiché est ainsi d'obtenir des retours d'expérience, mais aussi d'accentuer sa présence sur les réseaux sociaux : la recrue devra partager son séjour "en toute sincérité" en ligne, en photos et en vidéos, pour "rendre jaloux vos amis", stipule l'offre.

Pour candidater, il faut donc maîtriser les réseaux sociaux, mais aucune autre compétence particulière n'est attendue. Les prétendants devront, pour se démarquer, se montrer motivés et imaginatifs dans leur candidature, dont le format est libre : classiques CV et lettre de motivation, mais aussi par photos ou vidéos. "Ne rien faire, c'est aussi une activité hyper importante en vacances, donc celui qui glisse un atelier glandouille dans sa lettre de motivation ou sa petite vidéo, j'y serai assez sensible lors de la sélection", confie Alexis Gardy.

Et visiblement, certains sont déjà prêts à postuler. "Tester un hôtel ou n'importe quel type d'établissement en rapport avec les loisirs ou la culture, je suis OK", confie un vacancier du club, allongé sur un transat au bord de la piscine. "Sur le CV, je pense pouvoir rajouter 'testeur de transat', 'testeur de piscine', 'testeur de pizza', 'testeur de mojito', par exemple", s'amuse un autre touriste, qui embarque dans un canoë-kayak sur l'une des plages paradisiaques de l'île.