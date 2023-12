VIDÉO - Jouets défectueux : réparer ou demander un échange ?

Après Noël, vous vous rendez-compte que vous avez reçu des cadeaux qui ne fonctionnent pas. Faut-il les échanger ou les faire réparer ? Le 13H de TF1 fait le point sur les solutions qui s'offrent à vous.

Dès l'ouverture d'un magasin de jouets, les retardataires, comme une grand-mère pour gâter son petit-fils, croise les premiers clients déçus. "On est venu le rapporter", explique une mère de famille. Au lendemain de Noël, les retours de jouets qui ne fonctionnent pas comme prévu sont nombreux. Ici, tout est prévu avec un comptoir qui leur est dédié. Effectivement, une voiture a quelques difficultés au démarrage. "Si le produit est vraiment dysfonctionnel, on va procéder soit à un échange (...)", explique un vendeur dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Autre option lorsque votre produit ne marche pas, vous tourner vers le fabricant. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer les pièces détachées de vos jouets. C'est le cas chez un concepteur de trottinettes près de Lyon. Tout ce qui est cassé ou usé peut être réparé, 15. 000 pièces sont stockées ici. Chaque référence peut être expédiée en à peine deux jours. L'objectif pour la marque : allonger la vie de ses trottinettes et éviter qu'elles ne finissent à la poubelle. Ainsi, il est possible de rendre la réparation facile pour tous.