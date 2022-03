Journée internationale des droits des femmes : des actions organisées partout en France

En plus de cet appel à la grève, plusieurs manifestations sont prévues en France. La première devrait se tenir dès ce lundi soir dans la capitale avec un "appel à une marche de nuit du 7 mars 2022 de la Coordination féministe d'Île-de-France" : "Cette année, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et minorités de genre s’inscrit dans un contexte de crises sanitaire, écologique, économique, sociale et politique, mais aussi dans une année d’élection présidentielle où l'on assiste à une montée en puissance de l'extrême droite et une diffusion de ses idées mortifères", écrit la coordination.

Elle rappelle que "les appels au 3919 ont triplé en avril 2020, par rapport aux mois précédents" et que "125 féminicides ont été recensés en 2021". La Coordination Féministe d’Île-de-France appelle à la grève à partir du 7 mars 2022 18 heures et jusqu’au 8 mars minuit. "Nous appelons à stopper tout travail productif et reproductif (travail domestique, de soin…) dans nos foyers comme sur nos lieux de travail et d’étude", détaille-t-elle. Cette grève débutera par une marche ce lundi soir à 18 heures au départ de la place de l'Opéra.

Mardi 8, un autre appel à manifester est lancé dans la capitale. Un rendez-vous fixé à midi à la gare du Nord. Le cortège partira ensuite en direction de la place de la République et de l'hôpital Tenon.