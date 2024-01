VIDEO - Journée mondiale de l'écriture manuscrite : les Français écrivent de moins en moins à la main

Ce mardi, a lieu la journée mondiale de l'écriture manuscrite. Un sondage confirme que nous écrivons vraiment de moins en moins, et privilégions le clavier plutôt que le stylo. Mais certains Français font de la résistance.

Le geste et le son sont connus de tous. Pourtant, en dix ans, les Français ont délaissé l'écriture manuscrite, célébrée ce mardi 23 janvier. Seuls 11% des Français écrivent plus souvent sur papier plutôt qu'au moyen d'un clavier, alors que 55% déclarent utiliser plus d'écritures numériques que manuscrites.

"Aujourd'hui, on est entouré de digital", explique dans le reportage en tête de cet article, Jade Quinton-Rebon, chargée d'évènementielle chez Rivacom, qui constate cette tendance dans l'exercice de son travail.

"C'est la mémoire du poignet"

Dans la classe de BTS d'Ewan, sur 33 étudiants, seuls quatre prennent encore des notes à la main. "Je retiens mieux, c'est la mémoire du poignet, quand on écrit ça rentre dans la tête et on se souvient plus de ce que l'on a écrit", explique l'étudiant.

Effectivement, c'est scientifiquement prouvé : l'écriture manuscrite engendre une activité cérébrale plus favorable à l'apprentissage.

Patrice, a lui aussi choisit de faire de la résistance en dépit de cette tendance générale,en décidant d'acheter une carte postale pour féliciter l'un de ses amis.

Autre preuve que l'écriture à la main n'a pas dit son dernier mot, dans une boutique située non loin, les stylos sont vendus de 20 à 3500 euros, et en aucun cas, ce commerce se sent menacé par l'écriture numérique.