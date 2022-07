Journée noire : les vacances ont un goût de bouchon

"On vient tout juste de sortir de Lyon et on est déjà dans les bouchons, quasiment à l'arrêt. Il va falloir s'armer de patience je crois, parce que ce n'est que le début", prévient Séverine Agi. Malgré les conditions compliquées, certains vacanciers prennent les choses avec philosophie. Au péage de Vienne (Isère), le tout est de choisir la bonne file. Une fois franchi, il est 8h30, l'heure de prendre une petite pause surtout pour les enfants.