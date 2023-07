Vacances : a-t-on le droit de conduire en tongs ou torse nu ? Le 13H à vos côtés

A-t-on le droit de conduire en tongs ?

Ce n’est pas interdit, mais déconseillé. Tout simplement parce que cela peut représenter un danger. La semelle peut facilement glisser sur les pédales ou se coincer sous le tapis de sol. Le risque, c'est de perdre le contrôle de sa voiture ou d’être en difficulté pour freiner en urgence. Et c'est la même chose si l'on conduit pieds nus. Le code de la route, article R 412-6 II précise que "tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter sans délai toutes les manœuvres".

Peut-on être verbalisé si l'on conduit avec des tongs aux pieds ?

Si un policier ou un gendarme vous contrôle, il peut très bien vous verbaliser, car c’est un comportement jugé dangereux. Vous risquez une amende de 35 euros. Si vous n’avez pas d’autres chaussures à disposition pour éviter d’être pieds nus, le policier ou le gendarme peut aussi décider d’immobiliser le véhicule. Bonne nouvelle : vous ne perdrez pas de point sur votre permis de conduire, mais vous ne pourrez pas contester votre amende. L’objectif, c'est d’inciter les usagers à faire le plus attention possible, pour éviter de causer un accident. Reste que vous ne serez pas couverts. Pour votre assurance auto, vous serez en faute, parce que votre comportement est jugé dangereux. Concrètement : si vous êtes blessé, l’assureur peut décider de ne pas vous indemniser même si vous avez souscrit un contrat tous risques.

A-t-on le droit de conduire torse nu ?

La bonne nouvelle, c'est qu’au volant, vous pouvez vous habiller comme vous le voulez, aucun texte de loi n’évoque un code vestimentaire… pour les hommes ! Pour les femmes, c’est différent : conduire seins nus, c'est considéré comme une exhibition sexuelle. Et, là, ce n'est pas le code de la route, mais bel et bien le code pénal article 222-32 qui s’applique. Côté sanction, on risque jusqu’à un an de prison et 15 000€ d’amende.