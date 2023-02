Julie Briant, des enfants à tout prix

À l'approche de ses 15 ans, son pneumologue lui tient un discours très cash, qui ne va pas lui plaire et qui va la marquer à vie. "Que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement, que ce sera un combat, que ce serait très compliqué. Et effectivement pour moi, ça a été un coup dur de me dire que je n'aurais pas d'enfant", confie-t-elle.