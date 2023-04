VIDÉO - "Jusqu'à 200 euros la journée" : les vide-greniers ont le vent en poupe

À Entressen, un quartier d'Istres (Bouches-du-Rhône), pour ce premier rendez-vous du printemps, il n'a pas fallu longtemps pour vérifier que le vide-grenier est une activité qui a le vent en poupe. Sur un parking, malgré la fraîcheur, pas de quoi arrêter les nombreux chercheurs de petits trésors. Une chasse aux bonnes affaires plébiscitée par les Français. Pour une vendeuse habituée, il y a de plus en plus de monde chaque année. "Nous, depuis 6h15, je peux vous dire qu'on ne s'est pas ennuyés. (...) On a bien vendu jusqu'à 8h", confie-t-elle au 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Pour certains, le vide-grenier est même devenu la sortie incontournable du week-end. "Ça me plaît. Chaque week-end, je suis là. Chaque vide-grenier, je suis là. Et puis, on fait des belles trouvailles, c'est ça qui est génial !", témoigne une cliente.