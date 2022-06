VIDÉO - Juste derrière la tour Eiffel, ce Serpent en acier est le plus visité de France via Google Street View

Un artiste chinois a eu l'idée d'installer dans l'océan le squelette, cette sculpture de serpent en aluminium. C'est une œuvre monumentale de 130 mètres de long qui attire de nombreux visiteurs. Certains viennent même de très loin pour la découvrir. "Cette œuvre est vraiment incroyable. On devait la voir. En plus, la marée est basse. On peut marcher autour, c'est vraiment très sympa", confie une touriste américaine. Effectivement, en période de marée basse, l'affluence sur place devient très importante.