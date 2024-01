VIDÉO - "Les Français vous soutiennent" : Karine Le Marchand sur un point de blocage pour soutenir les agriculteurs

Karine Le Marchand s'est rendue à un point de blocage sur l'A4, près de Jossigny, en Seine-et-Marne. L'animatrice dans "L'Amour est dans le pré" voulait manifester son soutien aux agriculteurs. "Les Français, ils ont compris, ils vous soutiennent", a-t-elle assuré aux professionnels mobilisés.

"Je n'ai qu'une parole." Comme promis, Karine Le Marchand s'est rendu à un point de blocage pour soutenir les agriculteurs, alors qu'autour de Paris, plusieurs axes autoroutiers ont été bloqués à partir de 14h. La présentatrice de l'émission "L'amour est dans le pré", était ce lundi 29 janvier sur l'A4, près de Jossigny, en Seine-et-Marne.

Karine Le Marchand présente sur un barrage pour soutenir les agriculteurs Source : TF1 Info

"Les Français, ils ont compris, ils vous soutiennent", a-t-elle assuré aux agriculteurs mobilisés. Plus tôt dans la matinée, l'animatrice avait apporté des croissants donnés par des boulangers aux manifestants. "J'avais dit que si vous veniez à Paris, vous alliez voir qu'on saurait vous accueillir. Et donc quand j'ai vu que vous veniez à Paris, eh bien, je me suis dit que je n'avais qu'une parole", a-t-elle justifié.

Ce geste de soutien s'est manifesté alors que le mouvement des agriculteurs semble se durcir. Après de premières annonces de la part du Premier ministre, vendredi 26 janvier, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont appelé à poursuivre le mouvement. Ce lundi, plusieurs autoroutes autour de Paris sont désormais bloqués.