Kidexpo, la nouvelle foire aux jouets

L'an dernier, les Français avaient dépensé plus de 70 milliards d'euros pour leurs cadeaux. Cette année, dans un contexte économique plus difficile, le chiffre pourrait être 10% plus bas. Mais tout de même, la période va représenter entre 30 et 50% du chiffre d'affaires annuel pour les fabricants de jouets. Ils sont donc tous présents au salon Kidexpo, les stars et les petites entreprises qui se lancent.