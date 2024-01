VIDÉO - L'A64 bloquée par des agriculteurs : "Quand la terre va se réveiller, les murs vont trembler", prévient un éleveur

Le mouvement de contestation des agriculteurs se poursuit en Occitanie, où l'autoroute A64 est bloquée depuis trois jours déjà. Le monde agricole réclame "des actes et des papiers signés", au risque de voir la situation dégénérer, a mis en garde sur LCI Jérôme Bayle, un éleveur bovin à l'initiative de cette opération.

La colère ne retombe pas, loin de là. Depuis plusieurs jours, la contestation face aux difficultés du secteur monte dans le monde agricole, qui a multiplié les opérations de blocage et qui semble prêt à intensifier sa mobilisation. Dans la Haute-Garonne, au niveau de la commune de Carbonne, près de Toulouse, le blocage de l'autoroute A64 a été prolongé ces dernières heures, pour une troisième nuit consécutive. "Tout le monde agricole national est en train de se réveiller", met en garde sur LCI Jérôme Bayle, éleveur de bovins de la région, à l'initiative de cette mobilisation sur l'axe routier.

Face à cette colère grandissante qui éclate un mois seulement avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, le gouvernement est monté au créneau en affichant son soutien à la profession samedi. Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré prendre "très au sérieux" ce "sujet absolument majeur", tandis que le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau s'est rendu dans un élevage laitier dans le Cher. Les agriculteurs sont aussi courtisés par le Rassemblement national, à quelques mois des élections européennes.

De simples opérations de communication aux yeux de Jérôme Bayle, désabusé. "La séduction par les paroles et les médias, je n'y crois pas", lâche-t-il depuis un camp de fortune installé sur l'axe autoroutier, sur lequel les tracteurs sont alignés par dizaines.

"Vous allez vraiment faire monter la colère"

"Malheureusement, la confiance entre le niveau politique et le monde agricole est vraiment coupée, maintenant on ne fait plus confiance à leur parole. On veut des actes et des papiers signés", cingle l'éleveur dans la vidéo à retrouver en tête d'article. Avant de lancer une mise en garde à la classe politique : "À force de vouloir de nous rouler dans la farine, vous allez vraiment faire monter la colère. On voit que toutes les régions de France sont en train de se lancer dans le mouvement. Quand la terre va se réveiller, les murs vont trembler".

Parmi les griefs du monde agricole, l'agriculteur de Montesquieu Volvestre avance notamment le prix du gazole non routier, "une cause nationale voire européenne", ainsi que le "gros problème de l'irrigation", à l'heure du changement climatique. Fustigeant "toutes les interdictions de faire lacs et retenues d'eau sur des cours d'eau", il appelle à permettre à la profession de pouvoir "stocker de l'eau". Sans oublier la lutte contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), qui touche notamment les bovins, et qui sévit actuellement en région Occitanie selon lui. Un dossier sur lequel les autorités auraient assuré les éleveurs d'une "avancée", mais en réalité sans "rien de concret", déplore l'exploitant, déterminé à maintenir la pression.

Les agriculteurs mobilisés à Carbonne ne sont pas prêts à lever le camp et réclament la venue de Gabriel Attal sur place. De son côté, le chef du gouvernement a seulement indiqué qu'il recevra lundi soir le patron du syndicat majoritaire FNSEA et le syndicat allié Jeunes agriculteurs.