L'aire de covoiturage sans voitures

Dans une ville engorgée, elle a tout pour plaire : des abribus, des panneaux rutilants et de jolies peintures. Et pourtant, "ça ne fonctionne pas du tout", explique un habitant. C'est une aire de plus de 100 mètres de long censée nous permettre de covoiturer au départ du centre-ville. Mais depuis un an qu'elle existe, elle est désespérément vide.