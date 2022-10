L'année des champignons : les professionnels se régalent

Une fois atteints les cinq kilos que la loi oblige à ne pas dépasser, les cueilleurs les apportent chez une négociante en champignons. Elle les rachète pour le compte de grossistes et de restaurants aux quatre coins de la France. Chaque calibre de cèpes a une destination différente, en fonction dés préférences régionales. Une partie des champignons est aussi expédiée en Italie et en Espagne, très friandes de ces produits. Mais il n’y a pas de trace du champignon le plus consommé. C’est normal, le champignon de Paris ne pousse pas à l’état sauvage en France.