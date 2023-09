VIDÉO - L'émotion des parents du bébé embrassé par le pape François au Vélodrome de Marseille

Un geste d'affection soudain, rapide, dont les parents du petit Louis se souviendront longtemps. Quelques minutes avant le début de la messe géante au Vélodrome de Marseille ce samedi, le pape François a pris dans ses bras et embrassé un nourrisson que lui tendait à bout de bras le père du bébé, sous la clameur des dizaines de milliers de fidèles rassemblés dans le stade. Le souverain pontife, en visite exceptionnelle de deux jours dans la cité phocéenne, venait tout juste de rallier l'enceinte sportive à bord de sa papamobile, après avoir remonté l'avenue du Prado, et saluait les fidèles. "C'était très touchant, très beau", a réagi à vif la mère de l'enfant, Clémence, confiant sa "grande joie" dans la vidéo de TF1 en tête d'article.

Elle s'est dite "très émue de voir le pape qui, spontanément, a pris la tête" de son fils Louis, âgé d'un mois et demi, et l'a embrassé. Son compagnon Guillaume était descendu des gradins où le couple attendait le début de l'office pour s'approcher du pape, qui venait d'entrer dans le Vélodrome à bord du véhicule iconique de la papauté, sous une escorte très sécurisée, a-t-elle raconté. "Il lui a tendu le bébé et le pape l'a pris, par l'intermédiaire d'un homme de la sécurité, cela s'est fait très vite", a expliqué la mère, qui ne "s'attendai(t) pas du tout" au mouvement soudain du Saint-Père.