Vaccin boudé, hôpitaux saturés : l’épidémie de Covid hors de contrôle en Guyane

C’est le sujet qui fâche dans les rues de Cayenne. La population est massivement hostile au vaccin, et les chiffres le démontrent : moins de 25% des Guyanais sont totalement vaccinés. Le docteur Icher, responsable du centre de vaccination, se désespère : "On pourrait monter jusqu’à environ 700 doses par jour. Aujourd’hui si on touche les 150 à la fin de la journée, on s’estime heureux". Un collectif s’est même créé. Il s’en prend aux vaccinodromes, au nom des "traditions guyanaises", au point que la police a parfois dû s’interposer.