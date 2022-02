VIDÉO - L’étonnant parcours de Karim Ounas, agent d’entretien devenu médecin anesthésiste

Issu d'une famille modeste - son père était ouvrier du BTP et sa mère femme de ménage - il commence sa carrière professionnelle au centre hospitalier d'Armentières comme agent d'entretien. Un an plus tard, il devient brancardier au bloc, se familiarisant avec les affres des urgences et la pression artérielle. Après un court passage par l'armée, il se forme pour devenir aide-soignant puis infirmier. Onze années d'études plus tard, le voici, à 48 ans, médecin anesthésiste en soins intensifs.