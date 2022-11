VIDÉO - 11 novembre : un hommage émouvant aux Poilus dans les Vosges

En tenue de Poilu, ils rendent hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale. Les habitants de Chantraine (Vosges) commémorent, ce vendredi 11 novembre, l'armistice sur la tombe des jeunes soldats natifs de la commune.

Ils avaient entre 19 et 20 ans lorsqu'ils sont tombés au champ d'honneur. "Quand on pense à cette jeunesse, à sa famille aussi, on a des arrière-grands-parents-grands-parents qui ont défendu notre pays, c'est très émouvant, s'émeut un habitant présent.