"On s'est demandé si le notaire avait bien mis la virgule" : l'incroyable don d'une habitante à son village

Il n'en revient toujours pas. Ce jeudi matin, Gérard Boyé, le maire de Maidières (Meurthe-et-Moselle) est encore ému devant la maison de mademoiselle Verelle. Cette habitante décédée en 2018 à l'âge de 96 ans a légué à la commune son habitation mais également toutes ses économies, soit près d’un million d’euros.

"On a été étonné parce qu’à un moment, on s’est demandé si le notaire avait bien mis la virgule où il fallait parce qu’on n’était pas habitués à une telle somme. Nous, on a un budget de fonctionnement d’à peu près 950.000 euros", explique l'édile. "Cette dame devait être amoureuse de Maidières forcément."